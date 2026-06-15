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15 июня, 08:00

Спорт

В Барселоне прошел седьмой этап чемпионата мира "Формулы-1"

В Барселоне прошел седьмой этап чемпионата мира "Формулы-1"

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В Барселоне прошел седьмой этап чемпионата мира "Формулы-1". Он завершился триумфом британского пилота Льюиса Хэмилтона, который первым увидел клетчатый флаг и выиграл первую гонку за команду "Феррари".

Второе место занял пилот Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим финишировал представитель "Макларена" Ландо Норрис. Лидер сезона Кими Антонелли не смог закончить гонку. Его "Мерседес" остановился на трассе за три круга до финиша.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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