15 июня, 07:45Город
Акция в честь Всемирного дня донора крови пройдет на Северном речном вокзале
Столица отмечает Всемирный день донора крови масштабной акцией. 15 июня на Северном речном вокзале с 09:00 до 12:00 работает специальный мобильный комплекс. Медики напомнили, что перед процедурой нужно хорошо выспаться и обязательно легко позавтракать.
Также важно убедиться, что нет признаков простуды. Для участия москвичам понадобятся предварительная запись, паспорт и СНИЛС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.