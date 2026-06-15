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15 июня, 07:45

Город

Акция в честь Всемирного дня донора крови пройдет на Северном речном вокзале

Акция в честь Всемирного дня донора крови пройдет на Северном речном вокзале

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Столица отмечает Всемирный день донора крови масштабной акцией. 15 июня на Северном речном вокзале с 09:00 до 12:00 работает специальный мобильный комплекс. Медики напомнили, что перед процедурой нужно хорошо выспаться и обязательно легко позавтракать.

Также важно убедиться, что нет признаков простуды. Для участия москвичам понадобятся предварительная запись, паспорт и СНИЛС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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