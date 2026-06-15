Авиакомпании в РФ планируют обязать присылать СМС-уведомления при любой задержке рейса

В Госдуме РФ готовят полезный закон для всех, кто летает самолетами. Авиакомпании планируют обязать присылать СМС-уведомления при любой задержке рейса.

Перевозчики должны будут детально расписать в телефоне, через сколько часов людям выдадут воду, когда покормят и в какой отель отвезут.

Как отмечают авторы инициативы, в переполненных аэропортах информации на экранах часто не хватает, а личные сообщения избавят москвичей от необходимости часами стоять в очередях за разъяснениями.

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