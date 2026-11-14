Большой собачий сбор: 14 и 15 ноября в "Крокус Экспо" проходит международная выставка "Евразия-2026". На одной площадке собрались собаки 276 пород из 49 стран – в общей сложности свыше 10 000 четвероногих участников.

Здесь представлены как всеобщие любимцы – корги, пудели и французские бульдоги, так и редкие в наших широтах представители собачьего мира: австралийский келпи, афганская борзая, бергамская овчарка и другие.

Особое внимание на выставке уделено отечественному собаководству. Главным героем стал русский охотничий спаниель: именно этой породе посвящен весь 2026 год в Российской кинологической федерации.

За пределами традиционных рингов развернулась яркая развлекательная программа: зрелищный фризби-фристайл, состязания по танцам с собаками и конкурс мастерства среди юных хендлеров.

В удивительный собачий мир погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. Экскурсию по выставке для нее провела председатель выставочной комиссии РКФ Екатерина Домогацкая.