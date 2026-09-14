"Москва – столица спорта": турнир "РостАгроЭкспорт" прошел в футбольном комплексе ЦСКА

Пятый ежегодный турнир компании "РостАгроЭкспорт" прошел в футбольном комплексе ЦСКА. В этом году турнир получил особый статус и стал частью празднования 30-летия компании.

В турнире приняли участие 16 мини-футбольных команд. Среди них ветераны, заслуженные мастера спорта, молодежные команды, врачи, бизнес-партнеры, любители и профессионалы из разных городов и стран.

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