В центре Москвы обновили крупный газорегуляторный пункт, который обеспечивает газом Мещанский и Красносельский районы. Работы провели без отключения потребителей и в сжатые сроки. После модернизации пункт сможет пропускать почти 10 тысяч кубометров газа в час.

На объекте установили современное оборудование, которое автоматически поддерживает нужное давление и передает данные в центральную диспетчерскую Мосгаза.

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