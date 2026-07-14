Трамваи в Коптеве изменят маршруты по выходным 18–19 июля

В эти выходные 18–19 июля трамваи не будут ходить до станции МЦК Коптево в связи с тем, что на Михалковской улице и разворотном кольце "Михалково" продолжается ремонт путей. Трамваи 23 и 29 будут курсировать по единому маршруту от метро "Сокол" через "Войковскую" и Соболевский проезд до метро "Дмитровская".

Трамвай 30 будет ходить от улицы Кулакова до метро "Войковская". По будням трамваи продолжат движение по обычным маршрутам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.