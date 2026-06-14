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14 июня, 23:15

В мире

Новости мира: в Женеве начались беспорядки перед саммитом G7

Новости мира: в Женеве начались беспорядки перед саммитом G7

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Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня

Тысячи людей вышли на протесты в Женеве против проведения саммита "Большой Семерки" (G7), который стартует 15 июня.

Акции переросли в поджоги машин, стычки с полицией и беспорядки. Люди скандировали лозунги против экономической и внешней политики стран G7, а также выступали в поддержку Палестины.

Также появились кадры высадки британского спецназа на танкер в проливе Ла-Манш. Как заявил премьер королевства Кир Стармер, судно якобы принадлежит так называемому российскому теневому флоту. Операция продолжалась более шести часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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