Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 сентября

Столичные водители уже успели оценить новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Это небольшая, но очень важная связка: она помогает в шесть раз экономить время на этом участке.

Кроме того, после открытия первого этапа Троицкой линии пассажиропоток на ней вырос в рекордные три раза. Год назад там открыли сразу четыре новые станции. Теперь на линии совершается около 100 тысяч поездок каждый день.

При этом 19 сентября в столице ожидается закрытие мотосезона. Самым зрелищным событием традиционно станет массовый заезд по Садовому кольцу. Колонна стартует и финиширует на проспекте Академика Сахарова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

