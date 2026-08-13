Более 1,2 тыс брендов приняли участие в VIII Московской неделе интерьера и дизайна

С 13 по 16 августа в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках проекта "Лето в Москве" проходит восьмая Московская неделя интерьера и дизайна. Мероприятие объединило более 1,2 тысячи российских и зарубежных брендов. Около половины участников подали заявки впервые, при этом почти треть составили молодые бренды.

На основной площадке свои товары представили сотни предпринимателей. Еще более 840 компаний присоединились в онлайн-формате – их предложения опубликованы на официальном сайте проекта.

О главных трендах и новинках в мире дизайна зрителям Москвы онлайн рассказала ведущая Татьяна Сальникова.