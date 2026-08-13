Новые павильоны здоровья заработали для москвичей на Трубной площади и ВДНХ. В городе работают уже три площадки, где можно бесплатно проверить состояние организма и получить персональные рекомендации врачей.

Обследование занимает 15 минут. Этой возможностью уже воспользовались более 2 тысяч москвичей. Павильоны открыты со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 12:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 21:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.