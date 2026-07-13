Молодежный легкоатлетический мастер-класс прошел в Южном округе Москвы

Мастер-класс по легкой атлетике состоялся 13 июля в спортивном комплексе в Шипиловском проезде в районе Орехово-Борисово Южное. Его организовали представители молодежного штаба Южного административного округа (ЮАО) Москвы. Занятие для активистов и жителей юга столицы провел победитель третьего сезона популярного спортивно-развлекательного шоу, мастер спорта по спортивной гимнастике и четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью среди студентов, президент Федерации многоборья ГТО Луганской Народной Республики Кирилл Бельский.



Под руководством спортсмена на площадке прошли общая разминка и практические занятия по прыжкам в длину с места, челночному бегу, выполнению базовых упражнений на турниках и брусьях. Особое внимание уделили правильной технике выполнения, безопасности и индивидуальным рекомендациям для участников с разным уровнем подготовки. После завершения спортивной части программы все желающие пообщались с атлетом о карьере, мотивации и подготовке.



"Развитие спорта в столице сегодня является общим приоритетом для города, общественных организаций, спортивного сообщества и самих жителей. Москва последовательно развивает инфраструктуру для занятий спортом. В городе ежегодно обновляют сотни тренажерных площадок в жилых кварталах и атлетических пространств при школах, с 2011 года построили и реконструировали более 350 спортивных объектов. Отдельное внимание уделяется комплексу ГТО, который позволяет каждому оценить уровень своей физической подготовки и мотивирует заниматься спортом регулярно. В этом году всероссийская программа отмечает 95-летний юбилей. Тестирование пользуется большой популярностью у молодежи: ежегодно нормативы ГТО сдают свыше 240 тысяч юных москвичей. С 2014 года, когда началось возрождение этой традиции, в выполнении нормативов приняли участие более 1 миллиона 150 тысяч человек. Кроме того, фестивали ГТО проходят во всех московских школах и колледжах. Они дополняют учебную программу и помогают формировать у детей и подростков привычку регулярно заниматься физической культурой", – рассказал депутат, заместитель председателя комитета Государственной Думы России по охране здоровья Евгений Нифантьев, который присоединился к мастер-классу по приглашению организаторов.



Он отметил, что сегодня движение ГТО активно развивается в Москве. Для этого в городе проводят тематические мероприятия, создают условия для тренировок и успешной сдачи комплекса. В столице нормативы принимают в восьми центрах тестирования, а также на более чем 300 площадках в разных районах. В рамках сезонного проекта "Лето в Москве" в начале июля в Лужниках работала зона "ГТО в Москве", где все желающие могли выполнить ряд упражнений комплекса, получить рекомендации по технике выполнения нормативов, принять участие в тематических мастер-классах и викторинах. Площадки снова откроются в августе на Воробьевых горах и в сентябре в Крылатском.



Помимо тематических мероприятий, программ на базе школ и колледжей, в Москве действует несколько проектов, позволяющих горожанам разного возраста подготовиться к успешной сдаче нормативов. Представителем старшего поколения доступны регулярные занятия от программы "Московское долголетие" по более чем 50 спортивным направлениям. Кроме того, с 2020 года тренировки под руководством профессиональных тренеров проходят по проекту "Спортивные выходные". Участникам доступны функциональные и фитнес-тренировки, растяжка, йога и другие популярные активности.

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