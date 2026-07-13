Более 6 тыс выпускников колледжей Москвы получили высший балл на экзаменах

Более 6 тысяч выпускников московских колледжей сдали демонстрационные экзамены на "отлично". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в этом году свои профессиональные навыки подтвердили более 20 тысяч студентов. Около половины из них получили оценки "хорошо". Выпускники сдавали экзамены по 115 востребованным специальностям, включая технологов, поваров, мастеров столярного производства и будущих автомехаников.

По итогам испытаний все они получили цифровые паспорта компетенций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.