Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 13:00

Общество

Более 6 тыс выпускников колледжей Москвы получили высший балл на экзаменах

Более 6 тыс выпускников колледжей Москвы получили высший балл на экзаменах

Собянин: современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

Прием заявлений на бюджетные места в вузы продлится до 25 июля в России

Более 150 выпускникам филфака РУДН выдали дипломы с ошибками

Московский школьник взял золото на Международной физической олимпиаде

"Новости дня": медицинский колледж построят в "Сколкове"

Бюджетные места столичных вузов предложили перераспределить в пользу регионов

"Новости дня": в Даниловском районе Москвы появится школа для 2 тыс учеников

Сергей Собянин рассказал, каким будет медицинский колледж в "Сколкове"

Рособрнадзор создаст модель устного экзамена по истории для 9-х классов в России

Более 6 тысяч выпускников московских колледжей сдали демонстрационные экзамены на "отлично". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в этом году свои профессиональные навыки подтвердили более 20 тысяч студентов. Около половины из них получили оценки "хорошо". Выпускники сдавали экзамены по 115 востребованным специальностям, включая технологов, поваров, мастеров столярного производства и будущих автомехаников.

По итогам испытаний все они получили цифровые паспорта компетенций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика