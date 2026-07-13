Десятилетняя девочка из Омска оказалась должником по кредитам из-за ошибки в данных. На имя ребенка числилось более 200 задолженностей почти на 10 миллионов рублей. Как выяснилось, СНИЛС школьницы оказался в документах разных должников.

Юристы отмечают, что подобные случаи возможны при ошибках в идентификационных данных. Если в личном кабинете появились чужие долги, необходимо обратиться к судебному приставу, который ведет исполнительное производство, и предоставить документы, подтверждающие личность.

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