13 июня, 11:30Транспорт
На речном маршруте от Лужников до Киевского вокзала появятся два новых причала
До конца года на четвертом маршруте регулярного речного электротранспорта Москвы появятся еще два причала – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды".
В настоящее время на маршруте доступны две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский". С запуском нового маршрута общая протяженность сети регулярных речных маршрутов достигла почти 34 километров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.