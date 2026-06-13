На речном маршруте от Лужников до Киевского вокзала появятся два новых причала

До конца года на четвертом маршруте регулярного речного электротранспорта Москвы появятся еще два причала – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды".

В настоящее время на маршруте доступны две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский". С запуском нового маршрута общая протяженность сети регулярных речных маршрутов достигла почти 34 километров.

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