Эксперт допустил участие глав Финляндии или Норвегии в переговорах по Украине

Кандидатура представителя Европы на переговорах по Украине должна быть согласована между несколькими сторонами и устраивать всех участников, считает политконсультант, член Общественной палаты РФ Станислав Корякин.

По его словам, ранее кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера отвергли. В качестве возможных вариантов Корякин назвал глав Финляндии и Норвегии, отметив, что этот вопрос еще предстоит обсудить европейским странам.

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