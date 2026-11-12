12 ноября, 13:15Политика
Ушаков рассказал о теме переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером
Владимир Путин 12 ноября встретится с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудят вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Замглавы МИД Сергей Рябков уточнил, что российский лидер изложит Уиткоффу и Кушнеру позицию Москвы. После этого США предстоит обсудить ее с европейскими партнерами.
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