Ушаков рассказал о теме переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Путин 12 ноября встретится с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудят вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Замглавы МИД Сергей Рябков уточнил, что российский лидер изложит Уиткоффу и Кушнеру позицию Москвы. После этого США предстоит обсудить ее с европейскими партнерами.

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