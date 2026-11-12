Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным возможное участие Европы в переговорах по Украине

Одной из тем переговоров Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером станет возможное участие европейских стран в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Встреча запланирована на полдень 12 ноября. Уиткофф и Кушнер утром прибыли в Москву из Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины.

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