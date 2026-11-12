12 ноября, 12:15Политика
Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным возможное участие Европы в переговорах по Украине
Одной из тем переговоров Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером станет возможное участие европейских стран в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Встреча запланирована на полдень 12 ноября. Уиткофф и Кушнер утром прибыли в Москву из Абу-Даби, где прошли трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.