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12 ноября, 12:00

Политика

Политолог назвал главную тему переговоров Путина с представителями США

Политолог назвал главную тему переговоров Путина с представителями США

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Система коллективной безопасности в Европе может стать главной темой переговоров Владимира Путина со спецпредставителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом рассказал политолог Дмитрий Еловский.

По его словам, американская сторона впервые за долгое время обратила внимание на проблемы европейской безопасности. Еще одной темой может стать привлечение европейских стран к переговорному процессу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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