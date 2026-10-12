Пейзаж Кандинского впервые представят на российских торгах

Ранний пейзаж Василия Кандинского впервые выставили на публичные торги в России. Картину "Летний день. Полдень" оценили в 90 миллионов рублей.

На мировых аукционах Кандинский считается самым дорогим русским художником. Общая стоимость 40 его работ на торгах Sotheby's и Christie's превысила 591 миллион долларов. По этому показателю он опередил Казимира Малевича и Марка Шагала.

Московский аукционный дом проведет торги 18 октября. Всего представят более 300 лотов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

