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12 октября, 12:00

Культура

Пейзаж Кандинского впервые представят на российских торгах

Пейзаж Кандинского впервые представят на российских торгах

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Ранний пейзаж Василия Кандинского впервые выставили на публичные торги в России. Картину "Летний день. Полдень" оценили в 90 миллионов рублей.

На мировых аукционах Кандинский считается самым дорогим русским художником. Общая стоимость 40 его работ на торгах Sotheby's и Christie's превысила 591 миллион долларов. По этому показателю он опередил Казимира Малевича и Марка Шагала.

Московский аукционный дом проведет торги 18 октября. Всего представят более 300 лотов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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