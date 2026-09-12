Бабье лето придет в Москву во второй половине следующей недели, а отопительный сезон может начаться в первой декаде октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В ночь на 13 сентября температура в столице опустится до 5–7 градусов, а по области – до 3–8 градусов. Днем воздух прогреется до 17,9 градуса, что соответствует климатической норме для середины сентября.

Днем 14 и 15 сентября ожидается 18–20 градусов. Однако регион окажется под влиянием периферии циклона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

