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12 сентября, 17:15

Спорт

Три велофестиваля провели в Москве в 2026 году

Три велофестиваля провели в Москве в 2026 году

Стартовый городок осеннего велофестиваля разместился на Воробьевых горах

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Велогонка "Москва" объединила профессионалов и любителей в столице

В Москве в 2026 году уже провели три велофестиваля: весенний, детский и ночной. В субботу, 12 сентября, в столице проходит осенний велофестиваль, который объединил любителей и профессиональных велосипедистов.

Для участников подготовили заезды, а для зрителей работают интерактивные зоны и фотолокации. В стартовом городке на Воробьевых горах проходит развлекательная программа. Участники отмечают организацию мероприятия и атмосферу городского праздника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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