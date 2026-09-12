Три велофестиваля провели в Москве в 2026 году

В Москве в 2026 году уже провели три велофестиваля: весенний, детский и ночной. В субботу, 12 сентября, в столице проходит осенний велофестиваль, который объединил любителей и профессиональных велосипедистов.

Для участников подготовили заезды, а для зрителей работают интерактивные зоны и фотолокации. В стартовом городке на Воробьевых горах проходит развлекательная программа. Участники отмечают организацию мероприятия и атмосферу городского праздника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.