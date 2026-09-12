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12 сентября, 12:30

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Строительство первого этапа ЖК "Бадаевский" завершили в Москве

Строительство первого этапа ЖК "Бадаевский" завершили в Москве

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В Москве на набережной Тараса Шевченко завершилось строительство первого этапа жилого комплекса "Бадаевский". Его горизонтальная часть расположена на 35-метровых колоннах и находится на высоте около 70 метров над землей.

В западной части комплекса разместили 323 квартиры, три виллы с собственными земельными участками и подземный паркинг на 222 машино места. Опоры диаметром 92 сантиметра рассчитаны на нагрузку до трех тысяч тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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