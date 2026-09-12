Строительство первого этапа ЖК "Бадаевский" завершили в Москве

В Москве на набережной Тараса Шевченко завершилось строительство первого этапа жилого комплекса "Бадаевский". Его горизонтальная часть расположена на 35-метровых колоннах и находится на высоте около 70 метров над землей.

В западной части комплекса разместили 323 квартиры, три виллы с собственными земельными участками и подземный паркинг на 222 машино места. Опоры диаметром 92 сантиметра рассчитаны на нагрузку до трех тысяч тонн.

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