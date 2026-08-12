Москвичи не увидели солнечное затмение из-за плотных облаков

Вечером 12 августа жители Москвы не смогли наблюдать солнечное затмение, так как небо закрыли плотные облака. По словам астрономов, в столице солнце было закрыто лишь частично. Полностью затмение могли увидеть жители Исландии, а в России – только на полуострове Таймыр.

Руководитель Астрокосмического комплекса имени С. Королева МПГУ Светлана Яхненко отметила, что частичное затмение – довольно редкое явление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

