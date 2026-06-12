Собянин: в этом году начнем второй этап реставрации Конного двора в Кузьминках

Второй этап восстановления Конного двора усадьбы Кузьминки начнут уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Речь идет о семи объектах, в числе которых манеж, северные и южный конюшни, флигели, ограда и Музыкальный павильон с конными скульптурными группами.

На первом этапе реставрации специалисты расчистили скульптуры Музыкального павильона, фасады двух жилых корпусов и провели другие работы. На втором этапе укрепят кровлю, сделают новые проемы и гидроизоляцию. Завершить реставрацию планируют в 2028 году.

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