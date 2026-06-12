12 июня, 14:30Город
Реконструкция исторического боя у Валутиной горы 1812 года проходит в парке "Митино"
В парке "Митино" проходит реконструкция исторического боя у Валутиной горы 1812 года. Именно после этого сражения Наполеон Бонапарт направил Александру I письмо с предложением о мире.
Координатор площадки Евгений Васильев рассказал, что посетителям покажут быт и воинские традиции древнерусской дружины и расскажут о соседях Древнерусского государства, которые повлияли на развитие древнерусской культуры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.