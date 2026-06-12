Реконструкция исторического боя у Валутиной горы 1812 года проходит в парке "Митино"

В парке "Митино" проходит реконструкция исторического боя у Валутиной горы 1812 года. Именно после этого сражения Наполеон Бонапарт направил Александру I письмо с предложением о мире.

Координатор площадки Евгений Васильев рассказал, что посетителям покажут быт и воинские традиции древнерусской дружины и расскажут о соседях Древнерусского государства, которые повлияли на развитие древнерусской культуры.

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