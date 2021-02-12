Спасатели разбирают завалы после взрыва в супермаркете во Владикавказе

Следователи проводят проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Уточняется, что в настоящий момент спасательные службы разбирают завалы, на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.