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12 февраля 2021, 13:30

Происшествия

Спасатели разбирают завалы после взрыва в супермаркете во Владикавказе

Спасатели разбирают завалы после взрыва в супермаркете во Владикавказе

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Следователи проводят проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Уточняется, что в настоящий момент спасательные службы разбирают завалы, на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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