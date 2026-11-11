Предприниматели собрались на бизнес-шоу на "ЦСКА Арене"

"ЦСКА Арена" приняла масштабное бизнес-шоу для предпринимателей. Встреча прошла в рамках проекта "Альфа-Конфа", который уже четыре года проводят в разных городах России.

Спикеры обсудили применение искусственного интеллекта в бизнесе, эффективные переговоры, продажи, маркетинг и лидерство. Участники также смогли обменяться опытом, найти деловых партнеров и обсудить реальные бизнес-кейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.