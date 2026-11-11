11 ноября, 08:30Происшествия
Полицейские задержали сотрудника ПВЗ за мошенничество с телефонами в Москве
Полицейские задержали в Москве сотрудника пункта выдачи заказов, подозреваемого в мошенничестве с дорогостоящими телефонами. Молодой человек заказывал устройства в ПВЗ, подменял их муляжами и оформлял возврат.
При этом настоящую технику он продавал. Вырученные деньги, около 1 миллиона рублей, подозреваемый потратил. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.