Полицейские задержали сотрудника ПВЗ за мошенничество с телефонами в Москве

Полицейские задержали в Москве сотрудника пункта выдачи заказов, подозреваемого в мошенничестве с дорогостоящими телефонами. Молодой человек заказывал устройства в ПВЗ, подменял их муляжами и оформлял возврат.

При этом настоящую технику он продавал. Вырученные деньги, около 1 миллиона рублей, подозреваемый потратил. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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