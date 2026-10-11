11 октября, 09:15Наука
Жители столичного региона смогли увидеть полярное сияние
В ночь на 11 октября жители столичного региона наблюдали полярное сияние. Кадрами природного явления они поделились в соцсетях.
По словам метеоролога Михаила Леуса, причиной стал геомагнитный шторм третьего класса, вызванный облаком плазмы, которое подошло к Земле.
Вечером 11 октября сияние может повториться. Метеочувствительным жителям столицы специалисты рекомендуют поберечь силы и не перегружать организм. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.