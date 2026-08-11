11 августа, 17:30Происшествия
Юрист бежавших за самолетом москвичек рассказала, что они торопились на свадьбу в Турции
В истории двух москвичек, которые выбежали на летное поле и пытались догнать самолет в Шереметьево, появились новые подробности. Их рассказала представитель девушек – сами они инцидент не комментируют.
Выяснилось, что нарушительницы собирались лететь в Турцию на свадьбу. Они настолько торопились, что выбежали в режимную зону и погнались за самолетом, только не своим. Это был внутренний рейс в Уфу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.