Юрист бежавших за самолетом москвичек рассказала, что они торопились на свадьбу в Турции

В истории двух москвичек, которые выбежали на летное поле и пытались догнать самолет в Шереметьево, появились новые подробности. Их рассказала представитель девушек – сами они инцидент не комментируют.

Выяснилось, что нарушительницы собирались лететь в Турцию на свадьбу. Они настолько торопились, что выбежали в режимную зону и погнались за самолетом, только не своим. Это был внутренний рейс в Уфу.

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