МВД начало проверку после смертельной аварии на ТТК с мотоблогером

МВД проводит проверку после смертельной аварии на ТТК с мотоблогером Татьяной Броновицкой. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Броновицкая работала моушн-дизайнером и на телевидении. Свои поездки женщина снимала на камеру, закрепленную на шлеме.

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