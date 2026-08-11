Трэш-блогер Баласян ответил на обвинения зоозащитников после гибели собак

Трэш-блогер Олег Баласян назвал необоснованными обвинения в жестоком обращении с животными. По его словам, питомцы содержатся в хороших условиях, а зоозащитники делают выводы на основании отдельных видео.

Волонтеры обратили внимание на Баласяна из-за видео с питбулем, которого блогер усыпил, объяснив это агрессивным поведением собаки. По данным зоозащитников, в общей сложности могли погибнуть как минимум две собаки.

Активисты также утверждают, что на видео Баласян морит животных голодом и заставляет их драться между собой. По их мнению, такие действия являются преступлением. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.