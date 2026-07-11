Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 12:30

Транспорт

Часть станции Петровско-Разумовская МЦД-3 закроют для строительства ВСМ

Часть станции Петровско-Разумовская МЦД-3 закроют для строительства ВСМ

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Часть станции Петровско-Разумовская МЦД-3 закроют для строительства высокоскоростной магистрали с 15 июля. Специалисты начнут укладывать железнодорожные пути для будущей первой в России ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ограничение необходимо для проведения строительных работ, завершить которые специалисты планируют в максимально короткие сроки. Пассажирам предложат альтернативные варианты маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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