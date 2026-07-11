Испания обыграла Бельгию со счетом 2:1 в четвертьфинале ЧМ

Сборная Испании по футболу обыграла команду Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Фабиан Руис и Микель Мерино.

Мерино забил победный гол во втором матче подряд, выйдя на замену. Ранее он отличился в игре 1/8 финала с португальцами. Испанцы в третий раз вышли в полуфинал чемпионата мира, где сыграют с командой Франции 14 июля.

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