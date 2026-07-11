Эксперты сообщили, что топливный рынок Москвы работает в штатном режиме

Московские водители используют приложения для проверки наличия топлива и цен на АЗС. По данным экспертов, топливный рынок столицы работает в штатном режиме, а пользователи самостоятельно обновляют информацию о наличии топлива, очередях и стоимости.

Проверить данные можно в нескольких приложениях, в том числе "ГдеБенз", "Яндекс Карты", "СберАЗС" и сервисе Т-Банка. Эксперты отмечают, что такие сервисы не собирают личные данные пользователей. По их словам, ситуацию на топливном рынке продолжают контролировать.

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