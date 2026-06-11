Новый состав спектакля "Невиновный" представит Театр сатиры в заключительном показе сезона

В заключительном показе сезона Театр сатиры представит новый состав спектакля "Невиновный". Сюжет колеблется между комедией положений и детективом. Под кустом роз в саду уважаемого промышленника рабочий находит скелет с проломленным черепом.

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов сообщил, что народный артист России Леонид Якубович сыграет в спектакле роль Кристиана. Якубович отметил, что главная задача театра заключается в том, чтобы зритель задумался о том, что он видел и слышал.

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