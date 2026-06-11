График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 07:30

Общество

Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание при поиске арендатора

Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание при поиске арендатора

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Потенциальный арендатор должен быть пунктуальным, задавать вопросы о квартире, проверять состояние сантехники и внимательно относиться к деталям. Об этом рассказала директора агентства "Эталон недвижимости В. Вознесенской" Вероника Вознесенская.

По словам эксперта, арендатора рекомендуется проверять по базам, включая данные службы судебных приставов. Обязательным условием сдачи квартиры также должен быть грамотный договор, где прописаны условия возврата залога, страховка и подробное описание имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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