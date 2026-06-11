График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 07:15

Технологии

Соцсети заполнили новые ИИ-роботы после вирусных "пухососов"

Соцсети заполнили новые ИИ-роботы после вирусных "пухососов"

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После вирусных видео с московскими "пухососами", сгенерированными с помощью ИИ, в российских регионах начали появляться новые ролики с вымышленными устройствами.

Пользователи социальных сетей продолжают развивать тренд и создают локальные версии роверов. Например, в Санкт-Петербурге появился собственный "лужелов". Также распространяются видео с "ролловозами" и "рэповозами".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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