11 июня, 07:15Технологии
Соцсети заполнили новые ИИ-роботы после вирусных "пухососов"
После вирусных видео с московскими "пухососами", сгенерированными с помощью ИИ, в российских регионах начали появляться новые ролики с вымышленными устройствами.
Пользователи социальных сетей продолжают развивать тренд и создают локальные версии роверов. Например, в Санкт-Петербурге появился собственный "лужелов". Также распространяются видео с "ролловозами" и "рэповозами".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.