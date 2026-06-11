Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На улице 9 Мая в районе Восточном построят новый спортивный комплекс "Ресурс", сообщил Сергей Собянин. В комплексе будут оборудованы два бассейна: длиной 25 метров – для взрослых и 10 метров – для детей. В Восточном округе с 2011 года построено и введено в эксплуатацию уже 10 спортивных объектов.

"Бирюлевская линия метро протянется от развивающейся территории бывшего автозавода имени И. А. Лихачева в районы Западное и Восточное Бирюлево. Сейчас половина станций будущего радиуса находится в стадии активного строительства. При этом первый участок со станциями "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" готов на треть. Открытие первого участка планируется в 2028 году", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Во Всемирный день охраны окружающей среды градостроительный комплекс столицы взял шефство над бобром Манюней. Увидеть Манюню и ее детенышей можно в павильоне "Ночной мир" на старой территории Московского зоопарка.