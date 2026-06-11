График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках по реновации

"Новости дня": реставрация завершилась в усадьбе Покровское-Стрешнево

Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк вручил первые паспорта 14-летним москвичам

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за сильной жары в Москве

"Деньги 24": 10% коммерческих площадей свободны на Столешниковом переулке

Зумеры начали кататься на роликах в вагонах метро в Москве, несмотря на запреты

В столице открылась регистрация на Ночной велофестиваль

В московском киноцентре "Октябрь" представили премьеру фильма "Холоп-3"

Операторы кикшеринга прокомментировали предложение МВД о сокращении числа самокатов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На улице 9 Мая в районе Восточном построят новый спортивный комплекс "Ресурс", сообщил Сергей Собянин. В комплексе будут оборудованы два бассейна: длиной 25 метров – для взрослых и 10 метров – для детей. В Восточном округе с 2011 года построено и введено в эксплуатацию уже 10 спортивных объектов.

"Бирюлевская линия метро протянется от развивающейся территории бывшего автозавода имени И. А. Лихачева в районы Западное и Восточное Бирюлево. Сейчас половина станций будущего радиуса находится в стадии активного строительства. При этом первый участок со станциями "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" готов на треть. Открытие первого участка планируется в 2028 году", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Во Всемирный день охраны окружающей среды градостроительный комплекс столицы взял шефство над бобром Манюней. Увидеть Манюню и ее детенышей можно в павильоне "Ночной мир" на старой территории Московского зоопарка.

Читайте также
городспортстроительствотранспортметроживотныевидео

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика