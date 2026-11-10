Момент взрыва аккумуляторов электромопедов в подъезде дома в Москве попал на видео

В подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы взорвались аккумуляторы мопедов. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. После взрыва лестничную площадку заволокло густым дымом.

По словам очевидцев, в результате происшествия повреждены стены и потолок, местами обвалилась штукатурка. Они также рассказали, что в здании находится хостел, а рядом постоянно оставляют множество мопедов, которые мешают проходу.

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