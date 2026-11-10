Понедельник оказался самым травмоопасным днем недели

Понедельник оказался самым неудачным днем недели по числу несчастных случаев. К такому выводу пришли аналитики, сопоставив статистику обращений за два года.

На первый день недели пришлось 15% всех происшествий. На втором и третьем местах по числу обращений оказались суббота и воскресенье. Самым спокойным днем стал четверг, на него пришлось 13% несчастных случаев.

Исследование по регионам показало, что в Москве чаще всего травмы происходили по субботам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.