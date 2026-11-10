10 ноября, 07:15Происшествия
Двое москвичей украли автоаккумуляторы и попались из-за нарушения правил аренды самоката
В Москве воров автомобильных аккумуляторов поймали благодаря поездке вдвоем на арендованном самокате. Сначала молодых людей сфотографировал очевидец и отправил снимок в службу поддержки кикшеринга, пожаловавшись на нарушение правил. На фотографии парни перевозили автомобильные аккумуляторы.
Позже в компанию обратились местные жители, у которых ночью украли аккумуляторы из машин. Теперь молодым людям, помимо уголовной ответственности за кражу, грозит штраф от кикшеринга в размере 100 тысяч рублей.
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