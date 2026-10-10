Аэропорт Внуково отправил 139 рейсов 10 октября

Аэропорт Внуково отправил 139 рейсов с начала суток 10 октября. Выпущен 121 рейс.

Ранее в аэропортах столицы вводили ограничения полетов в целях безопасности. В предыдущие два дня такие меры вводились 4 раза. Сейчас обстановка во Внуково спокойная. Перед отправлением в аэропорт пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса: на онлайн-табло, по телефону справочной аэропорта и через чат-бот.

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