Байкеры в Москве выехали колонной с улицы Нижние Мнёвники и направились к парку "Музеон"

Мотоциклисты Москвы выехали колонной с улицы Нижние Мнёвники и направились к парку "Музеон". Там гости праздника смогут поближе разглядеть технику.

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