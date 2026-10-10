10 октября, 17:15Транспорт
Байкеры в Москве выехали колонной с улицы Нижние Мнёвники и направились к парку "Музеон"
Мотоциклисты Москвы выехали колонной с улицы Нижние Мнёвники и направились к парку "Музеон". Там гости праздника смогут поближе разглядеть технику.
Байкеры завершают сезон. Подготовлена насыщенная развлекательная программа до глубокой ночи. Каскадеры покажут элементы экстремального вождения. Рок-группы споют песни. Зрителям рекомендуют одеваться теплее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.