Поезда "Таврия" задержались в пути в связи с приостановкой движения в Ростовской области

Два поезда "Таврия" задерживаются в пути в связи со временной приостановкой движения в Ростовской области. Там утром 10 октября был поврежден железнодорожный мост.

На данный момент на 3 часа опаздывает поезд Симферополь – Москва и на 1,5 – состав Новороссийск – Москва. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

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