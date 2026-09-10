Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 сентября

В сторону Москвы движется холодный атмосферный фронт. В связи с этим ожидается резкое изменение погоды. В городе 11 сентября прогнозируются дожди, которые перейдут в интенсивные ливни.

В столице открылся новый съезд на Каширское шоссе с Московского скоростного диаметра (МСД). Это бессветофорный отрезок, который позволяет съехать с южного направления диаметра в сторону МКАД, а также напрямую связывает МСД с Южной рокадой.

В субботу, 12 сентября, на Садовом кольце, а также ряде улиц и набережных в центре и на западе города перекроют движение транспорта. Ограничения временные и связаны с проведением Осеннего велофестиваля, а также велогонок "Москва" и "Россия".

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