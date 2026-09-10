Специалисты напомнили о важности вакцинации до сезонного подъема заболеваемости

Специалисты напоминают, что москвичам важно успеть вакцинироваться до начала сезонного подъема заболеваемости. Он ожидается уже к середине сентября. Как отмечают врачи, иммунитет после прививки вырабатывается в течение двух недель.

Кампания по вакцинации уже стартовала по всей Москве. Прививку можно сделать бесплатно во всех городских поликлиниках, а также по месту учебы и работы. Кроме того, в городе есть мобильные пункты.

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