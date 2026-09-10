Пассажиропоток МЦК за 10 лет увеличился в два раза

За 10 лет работы МЦК пассажиропоток вырос в 2 раза – до 550 тысяч человек в сутки. С момента открытия кольца поезда перевезли почти 1,5 миллиарда пассажиров.

Благодаря МЦК активно развиваются районы, которые раньше считались промзонами. Сегодня протяженность кольца составляет 54 километра, на нем работают 31 станция. Большинство из них являются транспортно-пересадочными узлами.

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