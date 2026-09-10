Жители Подмосковья смогут добираться до Москвы на метро без пересадок. Московское метро выйдет за пределы МКАД по семи направлениям. Подземка дотянется до Балашихи, Мытищ, Одинцова и Химок.

По словам экспертов, развитие метро должно сократить объем транспорта на дорогах и уменьшить маятниковую миграцию. При этом жители смогут выбирать между метро, наземным общественным транспортом и электричками.

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