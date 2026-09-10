10 сентября, 12:15Транспорт
Жители Подмосковья смогут добираться до Москвы на метро без пересадок
Жители Подмосковья смогут добираться до Москвы на метро без пересадок. Московское метро выйдет за пределы МКАД по семи направлениям. Подземка дотянется до Балашихи, Мытищ, Одинцова и Химок.
По словам экспертов, развитие метро должно сократить объем транспорта на дорогах и уменьшить маятниковую миграцию. При этом жители смогут выбирать между метро, наземным общественным транспортом и электричками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.